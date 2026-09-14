В России обнаружили более сотни нелегальных оружейников

В 43 регионах России действовало более 30 подпольных оружейных мастерских

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Почти 300 единиц огнестрельного оружия, 92 тысячи патронов, более 82 кг взрывчатых веществ изъяли из незаконного оборота «силовики» в ходе рейдов по стране. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В ходе операции удалось обнаружить 111 нелегальных оружейников и закрыть 37 нелегальных мастерских. Они работали в 43 регионах России, в том числе в ДНР и ЛНР, Дагестане, Крыму, Якутии, Забайкальском, Красноярском краях, Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Изъятое оружие отправили на криминалистические исследования, от результатов которых будет зависеть вопрос о возбуждении уголовных дел по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.