Аферисты обещали жителю Карелии компенсацию за поддельные лекарства

В полицию Петрозаводска обратился 91-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.
Пенсионер сообщил, что ему позвонила «московский следователь» и сообщила, что расследует дело о поддельных лекарствах, часть из которых получил петрозаводчанин. Собеседница рекомендовала пенсионеру обратиться в Следственный комитет и суд.
Затем она убедила мужчину заплатить «адвокату», который будет представлять его интересы в суде. Мужчина перевел более 30 тысяч рублей.
На этом «следователь» не остановилась. Она сообщила, что суд встал на сторону мужчины и ему положена компенсация в размере 1,3 млн рублей, но чтобы ее получить, необходимо заплатить налог в размере 13% от суммы. Мужчина перевел лишь часть, поскольку заподозрил, что его обманывают. Ущерб составил более 131 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба, уточнили в МВД по РК.