Аферисты обещали жителю Карелии компенсацию за поддельные лекарства

Мошенники обманули пенсионера из Петрозаводска по старой схеме

Фото: «Петрозаводск говорит»

В полицию Петрозаводска обратился 91-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Пенсионер сообщил, что ему позвонила «московский следователь» и сообщила, что расследует дело о поддельных лекарствах, часть из которых получил петрозаводчанин. Собеседница рекомендовала пенсионеру обратиться в Следственный комитет и суд.

Затем она убедила мужчину заплатить «адвокату», который будет представлять его интересы в суде. Мужчина перевел более 30 тысяч рублей.

На этом «следователь» не остановилась. Она сообщила, что суд встал на сторону мужчины и ему положена компенсация в размере 1,3 млн рублей, но чтобы ее получить, необходимо заплатить налог в размере 13% от суммы. Мужчина перевел лишь часть, поскольку заподозрил, что его обманывают. Ущерб составил более 131 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба, уточнили в МВД по РК.