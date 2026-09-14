В Карелии в Пряжинском районе вновь звучали залпы

В Виллагоре с почестями предали земле останки красноармейцев

Фото: Елена Трукшанина

На мемориальном комплексе «Курган Славы» состоялась торжественная церемония захоронения 46 бойцов и командиров Красной армии, чьи останки были найдены поисковиками в ходе недавних экспедиций. Эти люди отдали свои жизни, сдерживая натиск врага на подступах к Петрозаводску осенью 1941 года.

Мероприятие, приуроченное к 85-летию героической обороны карельской столицы, объединило сотни неравнодушных жителей республики. Для многих присутствующих этот день стал возможностью прикоснуться к истории своей семьи и страны. «Мы были здесь год назад и с тех пор ждали возможности вернуться, – поделились участники делегации из деревни Савиново. – Невозможно без трепета осознавать, сколько молодых судеб оборвалось на этих рубежах, когда советские солдаты стояли здесь насмерть».

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Помимо официальной части, организаторы подготовили масштабную историко-просветительскую программу. Особое впечатление на зрителей произвела реконструкция «Рубежи Петрозаводска»: участники клуба воссоздали драматические события сентября 41-го, развернувшиеся у станции Виллагора. Рядом работали тематические площадки: полевой музей с подлинными находками поисковиков и фотовыставка, рассказывающая о фронтовых буднях Пряжинского района.

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Завершился день по-солдатски просто и душевно – горячей кашей из полевой кухни, которую смогли попробовать все желающие.

Традиция собираться у мемориала в Виллагоре во вторую субботу сентября существует уже два десятилетия. Это место стало символом не только скорби, но и глубокого уважения к подвигу тех, кто до последнего вздоха защищал родную землю.