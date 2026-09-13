Ученые спорят, грибники боятся: что и кто угрожает редким грибам

Как грибники оказались между щедрым урожаем и новыми штрафами

Фото: Елена Полищук

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Елена Полищук

Грибной рай

Карелия в этом году превзошла все ожидания грибников. Леса буквально усыпаны грибами – ступить некуда! Разнообразие шляпок на ковре из мха поражает воображение: тут и яркие красные, и солнечные желтые, и благородные белые, и даже загадочные синие.

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Слава о таком щедром урожае разносится далеко за пределы Карелии. Богатый улов становится настоящим магнитом для грибников, желающих испытать удачу и насладиться процессом сбора лесных даров из самых разных уголков страны.

Вот и Елена с Андреем из Ленинградской области каждый год стараются выбраться в Карелию, чтобы отвести душу в карельских лесах.

«Мы предпочитаем собирать только самые ценные трофеи – белые грибы и подосиновики. В этом году буквально за пять минут поисков корзина наполняется доверху. В один день мы собрали почти сто отборных боровиков», – рассказывают они.

Многие не забывают про старую добрую классику: подберезовики, опята, маслята, сыроежки, может, и не такие «элитные», как белый гриб, но для хорошей кастрюли – самое то.

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При этом, для истинных ценителей и знатоков грибного царства список добычи лесных даров может быть куда более разнообразным. Однако, чтобы не нарушить закон и сохранить природу, важно знать некоторые правила и особенности сбора грибов.

Смотреть и не трогать

Сотрудник института леса КНЦ РАН, кандидат биологических наук, специалист по грибам Ольга Предтеченская поделилась информацией о состоянии редких видов грибов в Карелии.

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По ее словам, в Красную книгу республики уже занесены наименования 71-го гриба.

«Например, считаются съедобными грибы-зонтики пестрый и краснеющий, паутинник фиолетовый, грибная капуста, дождевик гигантский. Лечебными свойствами обладает ганодерма блестящая (трутовик лакированный). Также у нас встречается включенная в Красную книгу Российской Федерации саркосома шаровидная, или земляное масло (считается лекарственным)»,

– привела она примеры.

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Ольга Олеговна пояснила, что, по действующему законодательству, если вид занесен в федеральную Красную книгу, он обязательно должен быть включен и в региональные списки, даже если в данном конкретном регионе он встречается в большом количестве. Например, в следующее издание Красной книги Карелии саркосома шаровидная также будет добавлена.

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Однако подавляющее большинство грибов, попавших в Красную книгу Карелии, являются редкими или просто очень красивыми. К таким видам относятся, например, три вида звездовиков (бахромчатый, гребенчатый и тройной), рогатик пестиковый и синяк. По словам специалиста, грибы представляют скорее научный и эстетический интерес. Многие из краснокнижных видов относятся к трутовикам, которые традиционно не употребляются в пищу. И вообще, как отметила Ольга Предтеченская, местные жители, будучи довольно осторожными в выборе грибов для употребления в пищу, редко собирают многие из этих видов.

Буква закона

Законодатели в последнее время работают в таком темпе, что за всеми нововведениями уследить – все равно, что пройти сложный квест. Так, с 1 сентября 2026 года правила сбора грибов в России стали гораздо строже. Если раньше многие даже не задумывались, что именно положить в корзинку, то теперь за случайный сбор редкого экземпляра можно поплатиться рублем.

Закон четко определяет: собирать краснокнижные грибы для личных нужд, будь то для жарки на ужин или для заготовки на зиму, категорически запрещено. Исключения сделали только для профессионалов: ученых, экологов и тех, кто занимается мониторингом популяций в рамках образовательных программ. Обычному грибнику получить разрешение на «добычу» краснокнижного вида не удастся.

Что будет, если нарушить запрет?

Сбор грибов сегодня перестал быть просто удовольствием – теперь это еще и зона ответственности. Если вы случайно сорвали редкий гриб, который занесен в Красную книгу, и не знали об этом, то за такое нарушение предусмотрена административная ответственность. Для обычных граждан штраф может составить от 2 500 до 5 000 рублей. Кроме того, у нарушителя могут изъять сам гриб, а также инструменты, которые использовались для его сбора – например, нож и корзину.

Для должностных лиц штрафы значительно выше – от 15 000 до 20 000 рублей, а для организаций – от полумиллиона до миллиона рублей.

Однако если будет доказано, что человек осознанно собирал редкие грибы, зная о запрете, и делал это в больших количествах с целью продажи или хранения, то последствия могут быть гораздо серьезнее. В таком случае наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штрафы до одного миллиона рублей (или в размере дохода за период до двух лет), обязательные или исправительные работы, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет. При наличии отягчающих обстоятельств, таких как участие группы лиц или использование служебного положения, наказание становится ещё строже. В общем, наказание для недобросовестных грибников грозит такое, что мало не покажется.

Стоит добавить, что строгий запрет действует в заповеднике «Кивач» (Кондопожский район), Костомукшском заповеднике (Костомукшский округ и Муезерский район), а также на Кемь-Лудском участке Кандалакшского заповедника (Лоухский район). Здесь нельзя собирать даже самые обычные грибы – белые, подберезовики, лисички и прочие дикоросы. За «тихую охоту» на этих территориях граждане могут схлопотать штраф от 3 000 до 4 000 рублей с конфискацией орудий сбора.

Многих грибников не покидает страх совершить ошибку, которая обернется серьезным штрафом. Сложность идентификации – главная ловушка: природа создала удивительно похожие виды, где краснокнижный гриб может быть практически неотличим от своего обычного съедобного собрата. Когда даже эксперты порой спорят над определением вида, рядовому грибнику становится по-настоящему не по себе.

Ученые спорят

В общем, народ предупрежден и изрядно запуган… Спасет ли это редкие грибы от уничтожения?

Старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН, кандидат биологических наук Ольга Предтеченская сомневается: «Каким-то образом понять, что вид находится в Красной книге, нельзя. Трудно сказать, как выполнение закона осуществляется на практике. Сомневаюсь, что где-то в Карелии ходят инспекторы и заглядывают в корзинки грибников... Впрочем, это неважно. Вопрос тут гораздо сложнее. Дело в том, что уничтожить какой-то вид грибов простым сбором плодовых тел практически невозможно – растения и животных можно, грибы – нельзя.

Сбор плодовых тел – тех самых грибов, что мы кладем в корзинку, – никак не вредит популяции.

Гриб – это лишь «плод», верхушка айсберга. Основная жизнь скрыта под землей в виде многолетней грибницы. Даже если в какой-то год грибы не показались из-под земли из-за засухи или резких холодов, это не значит, что грибница погибла. Она просто «затаилась» в ожидании подходящих условий, а почва вокруг уже насыщена миллиардами спор, которые прорастут, когда придет время. Уничтожить вид простым сбором невозможно – природа предусмотрела мощные механизмы защиты».

И действительно, если бы можно было уничтожить грибницы сбором грибов, то не существовали бы у грибников свои заветные местечки, на которых они ежегодно, с большим или меньшим успехом, собирают урожай, не было бы таких грибных лет, как нынешний...

Настоящая угроза грибному царству кроется совсем в другом.

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«Сорванный, срезанный гриб не уничтожает грибницу, а вот уничтожить лес или какой-то отдельный биотоп через вырубку, распашку, строительство и тому подобное – можно. И это происходит, а уничтожение леса приводит к исчезновению грибов. То есть законодательство должно быть направлено не на запрет сбора грибов, а на охрану лесов. Но, к сожалению, чиновники не слышат ученых», – утверждает Ольга Предтеченская

Печально, но законодательные инициативы часто направлены не туда. Вместо того чтобы «учить матчасть» и не вводить бессмысленные ограничения для любителей «тихой охоты», депутатам-законотворцам и чиновникам стоило бы сосредоточиться на реальной защите лесных массивов. И пока они продолжают бороться с грибниками, мы рискуем потерять сами леса, без которых не будет не только грибов, но свежего воздуха, защиты от ветров и выветривания почвы, обмеления водоемов и еще много чего...