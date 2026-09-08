Московский режиссёр поставил спектакль в Театре кукол Карелии

Театр кукол Карелии пропел оду любви в условиях Крайнего Севера

фото: Петрозаводск говорит

В Театре кукол Карелии очередная премьера - спектакль «Рождённые под одной звездой» (6+). Его поставил московский режиссёр Амир Ерманов, причём выступил сразу в двух ипостасях - режиссёра и художника. Он признался, что этот спектакль - его признание в любви к северу, к матери и напоминание о том, что нужно чаще обнимать близких людей. Наша съёмочная группа побывала на генеральном прогоне.

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Получился очень красивый визуальный ряд. Световые и другие спецэффекты сделали из постановки спектакль-медитацию. Как рассказала директор Театра кукол Любовь Васильева, в Карелии знали, что Ерманов - режиссёр-художник, готовились к этому. А сам Амир Ерманов высоко оценил работу всех цехов нашего карельского театра.

Трудная задача стояла перед актёрами Театра кукол. Исполнительница роли Белой медведицы Диана Василевич, например, работала в железном корсете - иначе водить голову медведицы нельзя. Но все артисты справились. Театр кукол приглашает на премьеру!