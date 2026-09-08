Будет штормить двое суток: магнитная буря спустилась на Землю

На Землю обрушилась магнитная буря. Она началась сегодня, 8 сентября. Но неспокойно будет пару суток.
Первая магнитная буря сентября спустилась на планету примерно в 11 часов по московскому времени. Пока что буря слабая, сообщает официальный сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Буря прогнозировалась накануне, 7 сентября, из-за выброса плазменного облака на Солнце трое суток назад. Этот «привет от Солнца» подошел к Земле ещё в понедельник в середине дня, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения, которые фиксируются до сих пор. Сегодня, во вторник, был превышен порог бури, отмечает источник.
Стабилизуется геомагнитная обстановка не раньше, чем через двое суток, предупредили ученые.
По прогнозу исследователей, в ближайшие дни возможны бури уровня 2, то есть средние, а также бури уровня 3 – сильные. Однако вероятность наступления сильных магнитных бурь небольшая, отмечают в лаборатории.