Будет штормить двое суток: магнитная буря спустилась на Землю

Сегодня ученые зафиксировали на планете первую за осень магнитную бурю

Фото: Петрозаводск говорит

На Землю обрушилась магнитная буря. Она началась сегодня, 8 сентября. Но неспокойно будет пару суток.

Первая магнитная буря сентября спустилась на планету примерно в 11 часов по московскому времени. Пока что буря слабая, сообщает официальный сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Буря прогнозировалась накануне, 7 сентября, из-за выброса плазменного облака на Солнце трое суток назад. Этот «привет от Солнца» подошел к Земле ещё в понедельник в середине дня, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения, которые фиксируются до сих пор. Сегодня, во вторник, был превышен порог бури, отмечает источник.

Image Фото: Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Стабилизуется геомагнитная обстановка не раньше, чем через двое суток, предупредили ученые.

По прогнозу исследователей, в ближайшие дни возможны бури уровня 2, то есть средние, а также бури уровня 3 – сильные. Однако вероятность наступления сильных магнитных бурь небольшая, отмечают в лаборатории.