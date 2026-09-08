Пенсионерка неделю выживала в лесу и была спасена

Под Пермью из леса вывели заплутавшую пожилую женщину

Фото "Петрозаводск говорит"

В Пермском крае спасена пожилая женщина, которая провела в лесу на болотах неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный поисковый отряд.

Отмечается, что пенсионерка ушла в лес под Пермью за ягодами 30 августа. Домой она не вернулась. Началась спасательная операция, в которой были задействованы 300 человек. Спустя семь дней пропавшую женщину нашли, 6 сентября ее вынесли из леса на носилках.

Пенсионерке помогло выжить знание некоторых правил. Так, у нее был заряжен и работал мобильник. Кроме того, она вывернула свою куртку светлой стороной наружу, чтобы быть заметной, также она примотала к палке пакет, соорудив таким образом флаг для привлечения внимания.

Ранее сообщалось о том, что пожилая женщина провела ночь в лесу в Питкярантском округе.