Пассажиры оценили новую транспортную сеть Петрозаводска

Комфортабельные салоны и связанные с центром отдаленные районы - то, что горожане отметили в новых маршрутах

Фото: Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова опубликовала в своих соцсетях видео, в которых пассажиры делятся впечатлениями о работе обновленных автобусных и троллейбусных маршрутов. Горожане признаются, что передвигаться на общественном транспорте стало удобно и комфортно.

Опрошенные пассажиры отмечают: в салонах автобусов теперь чисто и просторно, заметно улучшился и внешний вид транспорта. Одна из пассажирок добавила, что теперь добирается до нужной точки города быстрее, чем раньше.

Добираюсь из Соломенного. Автобус чистенький, аккуратненький, водители приятные – мне понравилось. Вот сейчас обзор делаю по Петрозаводску, по Карелии,

– поделилась впечатлением от поездки на городском транспорте Екатерина из Красноярска.

Отдельно пассажиры отметили актуальность троллейбусных маршрутов, которые проходят через Лобановский мост в центр города.

Когда в центр нужно попасть, конечно же, через Лобановский мост очень даже хорошо ездить. Потому что там ближе к [проспекту] Ленина, меньше перекрестков получается. Очень удобно,

– сказала пассажир троллейбуса № 3 Ольга.

Новая маршрутная сеть общественного транспорта работает в Петрозаводске с 12 августа. Как отмечали в городской администрации, обновление сети сделало социально значимые объекты -поликлиники, школы и детские сады - доступнее, в том числе и для жителей отдаленных районов города.