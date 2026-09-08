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8 сентября 2026
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Происшествия

Двое в больнице, лось погиб: машина столкнулась с животным в Карелии

ДТП произошло на севере республики
разбитая легковушка в кювете
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

О столкновении легковушки с лесным животным на трассе в Карелии сообщили в республиканском Госкомитете по безопасности. Лоухские пожарные работали на месте аварии.

ДТП произошло вечером в понедельник, 7 сентября, на 1046 километре трассы «Кола» в Лоухском районе. Там легковой автомобиль столкнулся с лосем. В 18:35 спасателям поступил сигнал об этом дорожно-транспортном происшествии. Туда выехали пожарные поселка Чупа. Прибывшие спасатели оградили место ДТП.

В результате столкновения автомобиля с лосем пострадали 2 человека, их госпитализировали в больницу Кандалакши.

Животное погибло, рассказали в ведомстве.

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