Двое в больнице, лось погиб: машина столкнулась с животным в Карелии

ДТП произошло на севере республики

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

О столкновении легковушки с лесным животным на трассе в Карелии сообщили в республиканском Госкомитете по безопасности. Лоухские пожарные работали на месте аварии.

ДТП произошло вечером в понедельник, 7 сентября, на 1046 километре трассы «Кола» в Лоухском районе. Там легковой автомобиль столкнулся с лосем. В 18:35 спасателям поступил сигнал об этом дорожно-транспортном происшествии. Туда выехали пожарные поселка Чупа. Прибывшие спасатели оградили место ДТП.



В результате столкновения автомобиля с лосем пострадали 2 человека, их госпитализировали в больницу Кандалакши.

Животное погибло, рассказали в ведомстве.