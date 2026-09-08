В Карелии с молотка продают машины, квартиры, очистные и оборудование

Имущество должников выставили на торги в Карелии

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На продажу выставлено конфискованное имущество должников. Приставы Карелии сообщили о проведении торгов арестованных автомобилей, производственного оборудования и недвижимости.

Так, в список лотов вошли шесть иномарок, две квартиры, земельный участок в Кондопожском районе и очистные сооружения в Петрозаводске.

Автомобили продаются в Петрозаводске, Костомукше, Питкяранте и Прионежье, жилые помещения - в Суоярви и Беломорске. Производственное оборудование находится в Пряжинском районе, начальная цена лота - от 22 млн рублей.

Торги пройдут в электронном формате 17 и 30 сентября, а также 5 октября.

Список выставленного на продажу имущества и условия продажи можно узнать на сайте Управления федеральной службы судебных приставов Карелии.