Сотрудница больницы украла миллионы рублей и осталась на свободе

В Великобритании сотруднице больницы дали условный срок из-за переполненных тюрем

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Около 62 миллионов рублей вывела со счетов лондонской больницы (Великобритания) ее сотрудница и порадовала себя покупкой автомобиля Tesla, дизайнерской одеждой от Hermes и Christian Dior и другими товарами. О финансовых махинациях сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

По данным источника, 33-летняя женщина «опустошала» бюджет медицинского учреждения в течение двух с половиной лет.

«Она маскировала переводы на свой счет под правки в бухгалтерских записях, изменяя названия статей расходов на похожие, но оставляя неизменными номера счетов»,

— говорится в сообщении.

Известно, что женщина вернула чуть более 800 тысяч рублей.

Любительницу брендовых вещей приговорили к трем годам лишения свободы условно и 160 часам обязательных работ. Столь мягкое наказание не иначе как удачей не назовешь, ведь в настоящее время в британских тюрьмах нет свободных мест.