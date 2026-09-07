Известный блогер и бизнесмен напутствовал мужчин после развода

Прошедшим процедуру развода мужчинам следует соблюдать одно правило

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Расторжение брака между супругами достаточно болезненное и психотравмирующее событие для самих взрослых и для их детей в особенности. Развод считается крайней мерой прекращения отношений мужчины и женщины, но иногда - это единственно верное решение при всех заведомо известных неблагоприятных последствиях. Тем не менее это явление достаточно распространено и жить надо дальше, причем не теряя лица и достоинства.

Самое главное правило, которое нужно выполнять мужчинам после развода, назвал блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Его мнение приводит издание Lenta.Ru. Так, блогер рассказал, как правильно вести себя при разводе по отношению к детям.

Лебедев призвал мужчин не прекращать участия в жизни детей и обязательно продолжать общаться с ними. Очень важно не оставлять детей, а поддерживать с ними связь. Ребенок не должен становиться заложником отношений родителей, отметил он.

Возможно, о том, как продолжать общаться с детьми, придется договариваться с бывшей с женой, но это сделать необходимо.

Лебедев также уточнил, что после расставания пройдет не один год, пока все члены семьи привыкнут к новым обстоятельствам жизни.