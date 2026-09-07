В день памяти тишина стала общей молитвой

В Эссойле почтили память погибших в Беслане

Фото: Эссойльская общеобразовательная школа

В карельском поселке Эссойла прошел день памяти, посвященный трагическим событиям в Беслане. У мемориала собрались те, для кого боль той далекой школы стала личной: школьники, педагоги, родители, представители администрации и настоятель местного прихода. Здесь не было пафосных речей – только искреннее желание вспомнить тех, чьи жизни оборвались в сентябре 2004 года.

«Это был не громкий рассказ, а тихий, но глубокий разговор о самом главном – о ценности каждой жизни, о мужестве тех, кто спасал других, и о том, как важно держаться вместе. В эти минуты казалось, что даже время замедлило свой ход – столько мыслей и чувств уместилось в нескольких минутах молчания»,

– рассказали участники мероприятия

Центральным событием стала акция «Капля жизни» (0+). Участники бережно поливали «Древо памяти», символически делясь влагой с теми, кто в те страшные дни в Беслане был лишен даже глотка воды. В этом простом жесте было столько трепета, что каждый присутствующий чувствовал: это не просто ритуал, а живая связь поколений.

«И случилось нечто удивительное: прямо во время акции пошел дождь. Казалось, будто сама природа присоединилась к нам – ее тихие капли стали еще одними «каплями жизни». В тот момент все будто замерли, чувствуя, насколько особенным и глубоким получился этот миг»,

– рассказали эссойльчане.

3 сентября – это не просто дата в календаре, а День солидарности в борьбе с терроризмом. И такие встречи в небольших поселках, как Эссойла, доказывают: пока мы помним, пока мы едины и способны сопереживать, никакое зло не сможет разрушить наш мир.