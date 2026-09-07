Россиянам раскрыли частую причину внезапной смерти собак

Заворот желудка может привести к внезапной гибели домашнего любимца

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Заворот желудка - одна из частых причин внезапной смерти собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

Кинолог порекомендовал не ходить на прогулку с домашним любимцем сразу после того, как тот поел. Нагрузка после приема пищи может привести к непоправимым последствиям и гибели питомца.

«Строгое правило - за один час до еды и два часа после еды исключить активные игры, особенно прыжки, а также длительные прогулки»,

- сказал Голубев.

Эксперт объяснил, что для собаки не будет проблемой отдохнуть какое-то время после еды, поскольку они и так много спят в течение дня. Нарушать сон после приема пищи нельзя, это правило стоит донести до всех членов семьи.

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