Магнитные бури вот-вот могут обрушиться на Землю

Сегодня и завтра ожидаются магнитные бури

Фото: Петрозаводск говорит

Геошторм прогнозируется после вспышек на Солнце. Так, сильные вспышки класса M ожидаются на Солнце сегодня, 7 сентября, и во вторник, 8 сентября. О предстоящей космической погоде сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию сайта Института прикладной геофизики.

В понедельник и вторник, то есть сегодня и завтра на Солнце ожидаются сильные вспышки предпоследнего класса M, предупредили ученые.

Специалисты уточнили, что в минувшие выходные на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и семь вспышек класса С.

Ученые не сообщили точно, чем это обернется для планеты. Однако, как известно, вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, они способны вызывать магнитные бури.

Ожидается. что геомагнитное поле в понедельник, 7 сентября, вероятно, будет неустойчивым, во вторник, возможно, слабо возмущенным.