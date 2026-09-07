В Петрозаводске возобновилось рассмотрение нашумевшего уголовного дела

Дело о сломанной ноге подполковника МВД продолжили рассматривать в карельской столице

Фото: «Петрозаводск говорит»

7 сентября в Петрозаводском городском суде возобновилось рассмотрение нашумевшего уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего охранника петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. В суд поступило заключение уже третьей по счету судебно-медицинской экспертизы, связанной с оценкой тяжести нанесенной подполковнику полиции Алексею Борику травмы и выяснением обстоятельств, при которых потерпевший мог получить перелом ноги.

Напомним, Гусейнов обвиняется по статье 111 ч. 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

В ночь с 6 на 7 декабря 2024 года в ресторане отдыхал Алексей Борик с коллегой. Мужчины были нетрезвы. Между подвыпившими посетителями и охраной заведения произошел конфликт, подполковников положили на пол лицом вниз и удерживали до приезда сотрудников Росгвардии. По версии гособвинения, именно действия Гусейнова, ударившего Борика при попытке его утихомирить, привели к тому, что подполковник получил двойной перелом ноги, который квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

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Главная проблема, из-за которой затянулось судебное следствие, состояла в противоречивых показаниях экспертов. Согласно первоначальной экспертизе, которая легла в основу уголовного дела, у подполковника был поперечный перелом, возникающий от внешнего удара. Специалисты-травматологи, вызванные в суд, утверждали, что перелом у Борика не поперечный, а спиральный или винтовой, который можно получить при неудачном падении. К этому же выводу пришли и петербургские эксперты, что не устроило сторону гособвинения. Была назначена еще одна экспертиза.

Судья Ольга Ильичева зачитала заключение московских экспертов, но однозначного ответа на вопрос о механизме происхождения травмы присутствующие в зале суда не услышали. Адвокаты Гусейнова настаивают на вызове в суд эксперта, который мог бы прояснить этот принципиальный для данного уголовного дела вопрос.

Но самое пикантное в этой ситуации связано даже не с выводами экспертизы, а с самим Алексеем Бориком. Незадолго до назначения дополнительной экспертизы выяснилось, что, как следует из страхового дела подполковника, Алексей Борик был избит примерно в то же время, когда произошел конфликт в ресторане, неизвестными лицами на проспекте Ленина. Причем Борик, как следует из документов, находился в трезвом состоянии. Алексею Борику удалось получить денежную страховку. Адвокаты Гусейнова просили еще раз допросить Борика, чтобы он рассказал о нападении, а также запросить материалы страхового дела.

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Ольга Ильичева удовлетворила ходатайства защиты. Другими словами, в суде предполагается выслушать показания эксперта, еще раз допросить потерпевшего Алексея Борика, а также ознакомиться с материалами его страхового дела.

Следующее судебное заседание намечено на 9 сентября.

Такое впечатление, что Алексей Борик оказался в щекотливом положении. Если, действительно, его избили на проспекте Ленина неизвестные злодеи, то, возможно, Руслан Гусейнов вообще не виноват. А вот если страховые выплаты Борик получил, мягко говоря, не совсем на законных основаниях, то вопросы у правоохранительных органов должны возникнуть уже к потерпевшему.