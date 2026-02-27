27 февраля 2026, 17:37
Общество

Бриллиантовая нога подполковника: прокурор хочет третью экспертизу

Сегодня в суде допросили судмедэксперта из Петербурга
Суд Каудаль нога Борика
фото: Петрозаводск говорит

Петрозаводский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении Руслана Гусейнова - молодого охранника из ресторана «Каудаль». Осенью по ходатайству стороны защиты была заказана судебная экспертиза в Петербурге. Накануне заключение экспертов в суде огласила судья Ольга Ильичева. Отметим, что экпертиза, которую делали три медика в Петербурге, полная противоположность тому, что озвучил эксперт в Петрозаводске. И она подтверждает слова врачей-травматологов, которые принимали Борика, делали ему снимки и в дальнейшем лечили. В заключении говорится, что потерпевший мог получить этот перелом при падении, но не от прямого удара, в котором обвиняют Руслана Гусейнова.

 

 

Прокурор Владимир Луценко ходатайствовал о допросе эксперта. Сегодня его допросили по видеосвязи.

Доктор, в отличие от гособвинителя, был убедителен, он явно знает все о переломах и не только, отвечал сдержанно и уверенно даже на вопросы, которые прокурор задавал по четыре раза. У стороны защиты был к эксперту только один вопрос: подтверждает ли врач все то, что написано в экспертизе, тот ответил, что да. Гособвинителя явно не устраивает такая экспертиза, поскольку обвинительная часть просто разваливается.

Он попросил суд время на подготовку для исследования новых доказательств и поднял вопрос о проведении еще одной медицинской экспертизы. судья Ольга Ильичева дала две недели, чтобы подготовиться к прениям сторон, если не будет никаких новых доказательств.

И важное уточнение: потерпевшему Борику, видимо, не очень интересно, как идет процесс, или он уверен в том, какой будет приговор. Но на заседания суда он не приходит.

