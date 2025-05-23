Свидетель по делу «Каудаля»: «Из меня выбили ложные показания»

Сегодня в ходе судебного заседания был допрошен свидетель Александр Никитин, который работал в ночь с 6 на 7 декабря 2024 года в ресторане «Каудаль» вместе с Гусейновым. По его словам, Борик и его приятель Мартынов вели себя вызывающе, приставали к девушкам, задевали мужчин.

Конфликт начался у стойки бара, когда Никитин разбирался с другими посетителями, которые не расплатились. Мартынов оказался рядом, вступил в спор с охранником и его вывели из зала. За ним вышел Борик, мужчины, по словам свидетеля, вели себя агрессивно и их решили больше не пускать в ресторан. Мартынов попытался ударить охранника и после этого посетителей повалили на пол. Никитин сказал, что Борик выбросил свое удостоверение в район гардероба.

Александр Никитин утверждает, что 12 декабря его задержали люди в масках и стали избивать. Дальше, рассказал свидетель, его бросили в «Газель» и отвезли в следственный комитет. По словам Никитина, он пытался рассказать все, что произошло той злополучной ночью в ресторане, но его версия не устраивала следователя.

Никитин утверждает, что его продолжили избивать, пока он не подписал какие-то бумаги. По его словам, он их не читал. «Просто хотел выйти живым», - объяснил свидетель. На следующий день он обратился в БСМП, зафиксировал травмы и обратился в прокуратуру, рассказав о побоях при допросе в следственном комитете.

У Никитина был зафиксирован перелом отростка шейного позвонка. Свидетель сказал, что готов позднее предоставить суду медицинские документы, подтверждающие его слова.

Во время допроса в суде прокурор еще раз напомнил свидетелю об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, но Никитин настаивал на том, что из него выбили во время допроса ложные показания. © «Петрозаводск говорит»