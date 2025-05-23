23 мая 2025, 16:52
Общество

Благоустройство набережной в Беломорске должны завершить в этом году

Все работы должны завершиться до конца октября
Набережная Беломорска
фото: пресс-служба правительства Карелии

В Беломорске продолжается благоустройство набережной. Проект называется «Улы Поморья».

В 2023 году объект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральные средства на благоустройство.

В прошлом году были сделаны тротуары и покрытия детских площадок, электроосвещение и озеленение, установлено видеонаблюдение.

В этом году до конца октября планируется установить башню «Маяк», качели, карусели, игровой комплекс, песочницы, скульптуры и информационные стенды, скамейки и урны. © «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
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набережная