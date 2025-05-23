23 мая 2025, 16:52
Благоустройство набережной в Беломорске должны завершить в этом году
Все работы должны завершиться до конца октября
фото: пресс-служба правительства Карелии
В Беломорске продолжается благоустройство набережной. Проект называется «Улы Поморья».
В 2023 году объект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральные средства на благоустройство.
В прошлом году были сделаны тротуары и покрытия детских площадок, электроосвещение и озеленение, установлено видеонаблюдение.
В этом году до конца октября планируется установить башню «Маяк», качели, карусели, игровой комплекс, песочницы, скульптуры и информационные стенды, скамейки и урны. © «Петрозаводск говорит»