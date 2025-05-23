Благоустройство набережной в Беломорске должны завершить в этом году

В Беломорске продолжается благоустройство набережной. Проект называется «Улы Поморья».

В 2023 году объект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральные средства на благоустройство.

В прошлом году были сделаны тротуары и покрытия детских площадок, электроосвещение и озеленение, установлено видеонаблюдение.

В этом году до конца октября планируется установить башню «Маяк», качели, карусели, игровой комплекс, песочницы, скульптуры и информационные стенды, скамейки и урны. © «Петрозаводск говорит»