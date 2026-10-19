Адвокаты будут обжаловать приговор по делу бывшего охранника «Каудаля»

Приговор Руслану Гусейнову не устроил защиту. Адвокаты готовят апелляцию в Верховный суд Карелии

фото «Петрозаводск говорит»

Адвокаты бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова будут обжаловать приговор Петрозаводского городского суда, вынесенный 14 октября. Об этом нашей редакции сообщил защитник Владимир Гордин. Он также подтвердил свое дальнейшее участие в этом деле. Адвокаты готовят документы, чтобы отправлять жалобу в Верховный суд Карелии. Сроки ограничены до 29 октября.

Напомним, именно Владимир Гордин первым после задержания увидел Руслана Гусейнова в здании МВД. Как он рассказывал в суде, пять часов он не мог добиться встречи со своим доверителем. Когда Руслана привели, он сделал те самые снимки с побоями, которые облетели СМИ и паблики. Отметим, что на жалобы и заявления о проведении расследования об избиениях при задержании охранников ресторана остались без удовлетворения. А в суде Руслан получил штраф за то, что оказывал сопротивление при задержании.

Сторона защиты начинает изучение текста приговора, который вынесла судья Ольга Ильичева. Напомним, судья городского суда признала Гусейнова виновным по делу о сломанной ноге подполковника полиции. Гусейнову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.