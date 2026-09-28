Прокурор запросил наказание для бывшего охранника «Каудаля»

Представитель гособвинения уверен, что вина Руслана Гусейнова по делу о травмировании сотрудника полиции доказана

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28 сентября в Петрозаводском городском суде начались прения сторон по нашумевшему уголовному делу против бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Молодой человек обвиняется в том, что нанес два удара ногой сотруднику полиции Алексею Борику, которого пытались утихомирить сотрудники ресторана.

Прокурор Владимир Луценко считает, что вина Гусейнова доказана, и именно он виновен в том, что Борик сломал ногу. Луценко отметил, что Борик не отрицал, что употреблял алкоголь. Но, по словам прокурора, Борик вел себя в ресторане нормально. Борик не отрицал, что демонстрировал служебное удостоверение, но, по его словам, чтобы сгладить конфликт, а не с целью угрозы.

Прокурор напомнил слова Борика, который утверждал, что упал на пол прямо, без разворота ноги. Версия стороны защиты состоит в том, что перелом ноги произошел случайно из-за неудачного падения потерпевшего. Проведенные экспертизы сделали противоречивые выводы о механизме перелома. Но эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы отмечали винтообразный характер перелома, который обычно возникает из-за неудачного падения. Прокурор уверен, что принимать следует выводы экспертов, которые настаивают на поперечном характере перелома, которые возникают от внешнего удара. Владимир Луценко считает, что версия стороны защиты о неудачном падении Борика не нашла своего подтверждения.

Луценко считает, что к многочисленным показаниям свидетелей следует отнестись критически. По его словам, судебное следствие доказывает вину Гусейнова, который нанес Борику не менее одного удара ногой. Сам Гусейнов своей вины не признает.

Учитывая, что эксперты установили вред здоровью потерпевшего средней тяжести, а не тяжкого, Луценко вынужден был изменить вменяемую Гусейнову статью на менее тяжкую. Луценко попросил признать Гусейнова виновным по статье 112 УК РФ и назначить ему условное наказание в виде 3 лет лишения свободы.