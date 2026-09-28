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28 сентября 2026
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Общество

Колонии в Карелии выпустили пиломатериалы для соседних регионов

Заказы на пиломатериалы поступили в колонии Карелии из Москвы и Санкт-Петербурга
цех по производству пиломатериалов
Фото создано с помощью Алиса AI

Почти 12 млн рублей за неполные 9 месяцев этого года заработали исправительные колонии № 1, № 7 и № 9 в Карелии на производстве пиломатериалов. Часть заказов поступила из других регионов России: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Мурманской, Рязанской и Тульской областей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РК.

Более 30 осуждённых задействованы на производстве. В «копилке» каждого — качественная подготовка и обучение у опытных мастеров, которые раскрыли секреты эффективной переработки древесины.

В управлении отметили, что современное лесопильное оборудование позволяет обеспечивать высокое качество пиломатериалов. Подтверждение тому - повторные заказы от клиентов.

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