Молодой россиянин погиб на пляже на Кипре

Полиция устанавливает обстоятельства смерти 22-летнего российского гражданина на популярном курорте

Фото "Петрозаводск говорит"

На Кипре 22-летнего россиянина нашли мертвым на пляже недалеко от Ларнаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, мужчину без чувств обнаружили среди камней у волнореза днем 26 сентября. Ему пытались оказать первую помощь, после чего отправили в больницу, но врачи были вынуждены лишь констатировать смерть.

Выяснилось, что умер россиянин, который последнее время жил на острове. Местные власти пытаются через посольство связаться с родственниками мужчины, чтобы сообщить им о трагедии. Причину смерти нашего соотечественника предстоит выяснить компетентным органам.

Ранее сообщалось о том, что россияне купили более тысячи домов и квартир в Таиланде в этом году.