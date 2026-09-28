Прокуратура восстановила права четырех детей-инвалидов в Карелии

В Прионежском районе по настоянию прокуратуры восстановили права четырех постояльцев дома-интерната

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Прионежском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства на предмет обеспечения средствами реабилитации постояльцев Ладвинского детского дома-интерната. Надзорный орган выяснил, что четыре человека нуждались в креслах-колясках, но не получали их длительное время.

Прокуратура внесла руководителю отделения регионального фонда пенсионного и социального страхования представление об устранении нарушений закона, после чего права инвалидов были восстановлены.

Кроме того, в пользу постояльцев интерната взыскана компенсация морального вреда, уточнили в пресс-службе Прокуратуры Карелии.