Три человека погибли в горящем частном доме

В городе Алейск на пожаре в частном доме погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, возгорание случилось в ночь на 28 сентября. О пожаре сообщил очевидец. При тушении частного дома внутри спасатели обнаружили тела трех погибших. Сам пожар ликвидировали только через четыре часа. На месте работали семь единиц техники и 22 человека.
Причина трагического инцидента устанавливается. Обстоятельства гибели людей выяснят специалисты.
Ранее сообщалось о том, что квартира выгорела в воскресенье в райцентре в Карелии.