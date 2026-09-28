Три человека погибли в горящем частном доме

В Алтайском крае выясняются обстоятельства смертельного пожара

Фото "Петрозаводск говорит"

В городе Алейск на пожаре в частном доме погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание случилось в ночь на 28 сентября. О пожаре сообщил очевидец. При тушении частного дома внутри спасатели обнаружили тела трех погибших. Сам пожар ликвидировали только через четыре часа. На месте работали семь единиц техники и 22 человека.

Причина трагического инцидента устанавливается. Обстоятельства гибели людей выяснят специалисты.

Ранее сообщалось о том, что квартира выгорела в воскресенье в райцентре в Карелии.