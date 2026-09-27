Астрологи рассказали, кого ждёт встреча, которая изменит судьбу

Гороскоп для всех знаков зодиака с 28 сентября по 4 октября

Фото: нейросеть Алиса AI

У всех знаков зодиака — настоящий творческий взрыв! Даже болтовня с друзьями и коллегами обернётся чем-то интересным и полезным. Всё, что связано с креативом, будет получаться на ура! Рабочие вопросы разрулятся легко, возможен прорыв и осуществление задуманного. Покупки — в радость, авторитет — растёт, повышение — не за горами. А ещё это прекрасное время для романтики и свиданий: подарите избраннику больше нежности и страсти! Главное берегите здоровье — оно может подкачать.

Источник: gadalkindom.ru

Овны, неделя принесет вам новые приятные знакомства. Отправляйтесь на свидания и развлечения — они оправдают себя на 100%! Отличное время для новых проектов — единомышленники помогут без лишних вопросов. Йога, танцы и прогулки на свежем воздухе сохранят вашу энергию и подарят душевное тепло!

Тельцы, это замечательный период для общения, наполненного любовью. Прислушивайтесь к интуиции — она откроет ответы на волнующие вопросы. Самочувствие порадует, а вечера в кругу близких людей согреют теплом. Вы будете красивы, приветливы и привлекательны!

Близнецы, вы легко выйдете из сложных ситуаций! Благоприятный период для обучения и саморазвития. В личном плане все спокойно. Прекрасное время для брака и семейных отношений. Не предъявляйте партнерам завышенных требований — и гармония обеспечена!

Раки, будьте готовы крутиться как белка в колесе. Появятся новые источники дохода, а вопрос со сменой работы решится неожиданно. Проявите миролюбие к окружающим. Общение с близкими принесет массу приятных моментов. Отличное время для гостей и вечеринок!

Львы, любите, творите, совершайте сумасшедшие поступки — результат не заставит себя ждать! Интуиция работает остро, ничто не сдерживает вас в творчестве. Вас ждут теплые встречи и новое знакомство, которое изменит судьбу!

Девы, не преувеличивайте значение людей в вашей жизни — вы самостоятельны и можете свернуть горы! Самое время для активного отдыха и экстрима. Гармоничный период для духовного роста. Смело беритесь за задуманное — можно преуспеть и добиться хороших результатов!

Весы, сейчас благоприятный период для общественных мероприятий. Помогайте тем, кто нуждается — это принесет удовлетворение. Отношения с партнером улучшатся. В семейных делах — тишь и благодать. Посвятите время хобби и развлечениям — эмоциональный всплеск нужен как никогда!

Скорпионы, посвятите период отдыху и восполнению энергии. Чаще бывайте на свежем воздухе, у водоемов или на даче. Будьте щедры и открыты — приглашайте гостей или принимайте приглашения. Вас ждет много общения, приятных встреч и новых знакомств.

Стрельцы, вы хотите все и сразу! Энергия бьет ключом, но нажмите на тормоза — спешка не всегда показатель качества. Из любых затруднительных положений вы выйдете легко, если ничего не бояться. Звезды обещают перемены: кто-то получит предложение создать семью, кто-то захочет сменить жилье или работу.

Козероги, воплощению ваших целей помогут новые партнеры. Деловая активность принесет прекрасные результаты. На работе — полная стабильность. В конце недели действуйте решительно для осуществления домашних планов. Вас ведет сила путеводной звезды — не упустите шанс изменить жизнь к лучшему!

Водолеи, это благоприятный во всех смыслах период! Новые знакомства и общение с нужными людьми откроют долгосрочные перспективы. Самочувствие прекрасное, энергии много. Вы с легкостью завершите выгодные дела и расположите к себе кого угодно. Вещие сны исполнятся, решительность принесет хороший результат.

Рыбы, неделя удачна для осуществления творческих идей! Даже самые сумасшедшие замыслы воплотятся в жизнь. Не упустите возможность для самореализации. Личные отношения порадуют. Следите за здоровьем и будьте внимательны к своему окружению.

