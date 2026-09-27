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27 сентября 2026
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Россия

Супруги погибли страшной смертью в российском регионе

Мечтавшие умереть в один день супруги погибли в провале в Нижегородской области
Автомобиль провалился в яму
Фото создано с помощью Алиса AI

Супружеская пара из деревни Казаково Нижегородской области отправилась на рыбалку, но привычный маршрут по каким-то причинам изменила, и случилась трагедия. Они провалились на автомобиле на глубину до 8 метров в карстовую яму с водой. 

По данным ИА «Регнум», родник размыл грунт, образовалась пустота.
Установлено, что после падения супруги пытались выбраться из ловушки, но автомобиль быстро заполнился водой. 

С 50-летним мужчиной и 47-летней женщиной простились 23 сентября. Они умерли в один день, как и мечтали.

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