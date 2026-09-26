О судьбе карельских погорельцев будет доложено главе Следкома России

Следком Карелии выясняет, почему пострадавшим при пожаре семьям с детьми так и не дали другое жилье

Фото: паблик Приёмной председателя СК России

О пострадавших при пожаре в Карелии семьях, которых не обеспечили жильем, региональный Следком доложит российскому ведомству – информацию затребовал Бастрыкин.

В карельских СМИ сообщалось о семьях, оставшихся без жилья после пожара в Олонецком районе. Пострадавшим было отказано в предоставлении положенных выплат, взамен предложили лишь жилье из аварийного фонда. При этом среди лишившихся жилья есть многодетные семьи и те, которые воспитывают детей-инвалидов.



По данному факту Следком Карелии проводит процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю регионального ведомства представить доклад о ходе проверки и мерах, принятых для восстановления прав граждан.

Ранее также сообщалось о том, что Москва заинтересовалась опальным детским садом в Беломорске, проблемы которого не хотят решать местные чиновники. Родители малышей – в шоке от условий в учреждении, а начальник отдела образования Беломорска Наталья Аникеева так и не прояснила ситуацию, не ответив на официальный запрос редакции.