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26 сентября 2026
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Общество

О судьбе карельских погорельцев будет доложено главе Следкома России

Следком Карелии выясняет, почему пострадавшим при пожаре семьям с детьми так и не дали другое жилье
сгоревший многоквартирный дом
Фото: паблик Приёмной председателя СК России

О пострадавших при пожаре в Карелии семьях, которых не обеспечили жильем, региональный Следком доложит российскому ведомству – информацию затребовал Бастрыкин. 

В карельских СМИ сообщалось о семьях, оставшихся без жилья после пожара в Олонецком районе. Пострадавшим было отказано в предоставлении положенных выплат, взамен предложили лишь жилье из аварийного фонда. При этом среди лишившихся жилья есть многодетные семьи и те, которые воспитывают детей-инвалидов.

По данному факту Следком Карелии проводит процессуальную проверку. 

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю регионального ведомства представить доклад о ходе проверки и мерах, принятых для восстановления прав граждан.

Ранее также сообщалось о том, что Москва заинтересовалась опальным детским садом в Беломорске, проблемы которого не хотят решать местные чиновники. Родители малышей – в шоке от условий в учреждении, а начальник отдела образования Беломорска Наталья Аникеева так и не прояснила ситуацию, не ответив на официальный запрос редакции.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Костомукшанин пытался оспорить наказание – ведь он был трезв за рулем

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