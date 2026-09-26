Перелом челюсти на приеме у стоматолога получила жительница столицы

Москвичке случайно сломали челюсть при удалении зуба

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Жительница Москвы в начале сентября пошла удалять сложный зуб мудрости. Об этом девушка рассказала каналу BAZA.

Перед процедурой ей сделали снимок зуба. Стоматолог стал удалять зуб, вдруг раздался щелчок и появилась резкая боль. Врач подумал, что зуб сломался, но когда достал его, зуб оказался целым.



Потом девушке сделали ещё один снимок, тогда и обнаружили перелом челюсти.

В челюстно-лицевой хирургии перелом подтвердили. В больнице пострадавшей установили восемь штифтов и зафиксировали челюсть проволокой.

Из-за такой конструкции девушка практически не может открыть рот и нормально говорить. После получения перелома в стоматологии она питается только жидкой пищей через трубочку – пюре, крем-супами и перетертыми в кашу продуктами.



Из-за травмы москвичке также пришлось на месяц оставить работу.

Снять конструкцию и удалить штифты врачи планируют лишь в начале октября, добавила BAZA.