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26 сентября 2026
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Россия

Перелом челюсти на приеме у стоматолога получила жительница столицы

Москвичке случайно сломали челюсть при удалении зуба
кабинет стоматолога, кресло
Фото создано с помощью Алиса AI

Жительница Москвы в начале сентября пошла удалять сложный зуб мудрости. Об этом девушка рассказала каналу BAZA.

Перед процедурой ей сделали снимок зуба. Стоматолог стал удалять зуб, вдруг раздался щелчок и появилась резкая боль. Врач подумал, что зуб сломался, но когда достал его, зуб оказался целым.

Потом девушке сделали ещё один снимок, тогда и обнаружили перелом челюсти. 

В челюстно-лицевой хирургии перелом подтвердили. В больнице пострадавшей установили восемь штифтов и зафиксировали челюсть проволокой. 

Из-за такой конструкции девушка практически не может открыть рот и нормально говорить. После получения перелома в стоматологии она питается только жидкой пищей через трубочку – пюре, крем-супами и перетертыми в кашу продуктами.

Из-за травмы москвичке также пришлось на месяц оставить работу. 

Снять конструкцию и удалить штифты врачи планируют лишь в начале октября, добавила BAZA.

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