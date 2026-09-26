Катер застрял в Белом море из-за заглохшего мотора

Дрейфующее судно случайно заметили кемские инспекторы ГИМС

Фото: МЧС Карелии

О нештатной ситуации во время патрулирования рассказали в МЧС Карелии.



Инцидент произошел в Белом море. Инспекторы Кеми центра ГИМС МЧС Карелии вышли в рейд и заметили маломерное судно, которое беспомощно качалось на волнах. Как выяснилось, у катера заглох мотор.



Судоводитель безуспешно пытался завести двигатель, так и оказался в плену водной стихии.

Экипаж ГИМС МЧС Карелии заметил судно, подошел к лодке. Инспекторы убедились, что с судоводителем все в порядке и ему не нужна медицинская помощь, потом взяли судно на буксир и благополучно доставили к берегу катер с владельцем и пассажиром.



Осенью Белое море становится особенно опасным, предупредили спасатели. Меняющийся ветер, высокая волна и низкая температура воды оставляют мало шансов в случае чрезвычайной ситуации. В МЧС Карелии призвали судоводителей тщательно проверять исправность техники перед каждым выходом на водоём, а также обязательно иметь при себе средства связи и спасательные жилеты.