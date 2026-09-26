Катер застрял в Белом море из-за заглохшего мотора

О нештатной ситуации во время патрулирования рассказали в МЧС Карелии.
Инцидент произошел в Белом море. Инспекторы Кеми центра ГИМС МЧС Карелии вышли в рейд и заметили маломерное судно, которое беспомощно качалось на волнах. Как выяснилось, у катера заглох мотор.
Судоводитель безуспешно пытался завести двигатель, так и оказался в плену водной стихии.
Экипаж ГИМС МЧС Карелии заметил судно, подошел к лодке. Инспекторы убедились, что с судоводителем все в порядке и ему не нужна медицинская помощь, потом взяли судно на буксир и благополучно доставили к берегу катер с владельцем и пассажиром.
Осенью Белое море становится особенно опасным, предупредили спасатели. Меняющийся ветер, высокая волна и низкая температура воды оставляют мало шансов в случае чрезвычайной ситуации. В МЧС Карелии призвали судоводителей тщательно проверять исправность техники перед каждым выходом на водоём, а также обязательно иметь при себе средства связи и спасательные жилеты.