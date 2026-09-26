Умел слышать людей: умер первый руководитель Лоухской службы занятости

Не стало Валерия Николаевича Квашнина

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Ушёл из жизни Валерий Николаевич Квашнин – именно с него начиналась история Лоухской службы занятости, рассказали в Управлении труда и занятости Карелии.

Валерий Квашнин был не просто первым руководителем, он своим отношением к делу задал высокую планку для всех последующих поколений сотрудников, отметили в источнике.

Валерий Николаевич умел слышать людей, находить решения в непростых ситуациях и никогда не оставался равнодушным к чужой беде.

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Прощание пройдет в понедельник, 28 сентября, с 13:00 до 14:00 в траурном зале на ул. Вольная, 2 в Петрозаводске.

«Вечная память Валерию Николаевичу», – написали в Сети.