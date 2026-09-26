Мирные жители убиты при атаке БПЛА на Краснодарский край

В ночь на 26 сентября Краснодарский край снова оказался под ударом украинских беспилотников

Фото: Петрозаводск говорит

Люди погибли в результате атаки ВСУ – вражеские беспилотники ударили по Краснодарскому краю. О гибели людей и других последствиях атаки сегодня, 26 сентября, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.



По словам губернатора, атаке БПЛА подвергся Северский район. Несколько человек погибли, и как минимум один находится в тяжёлом состоянии. Он в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Кроме того, обломки беспилотника повредили жилое здание, а на двух предприятиях произошли пожары. Там работают все оперативные службы.



Также беспилотники ВСУ пытались нанести удар по Краснодару, сообщил мэр Евгений Наумов. В городе выли сирены воздушной опасности, а жителей просили проследовать в безопасное место. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как передает пресс-служба Минобороны РФ, за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 645 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 25 сентября до 08:00 мск 26 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,

– говорится в сообщении.

По информации источника, украинские беспилотники были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.