Названы случаи, когда можно есть перезревшие фрукты и овощи

Перезревшие плоды допустимо есть только при определенных условиях

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Нередко случается так, что во фруктовницах залеживаются плоды. Их хочется съесть, казалось бы, в самый неподходящий для этого момент – когда они перезрели. Допустимо ли есть такие плоды «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Марина Студеникина.

По словам эксперта, перезревшие фрукты и овощи разрешается есть только в том случае, если на них нет гнили, плесени и отсутствует неприятный запах.

Излишне мягкие фрукты или овощи, потерявшие кондицию, можно использовать для приготовления компотов, выпечки, смузи, супов-пюре, рагу или оладий.

Студеникина подчеркнула, что удаление «плохого бочка» (гнили, плесени) не делает продукт безопасным, так как токсичные вещества уже успели распространиться по всему плоду и при его употреблении могут вызвать раздражение желудка, метеоризм другие проблемы со здоровьем.