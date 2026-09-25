Электроника скоро подорожает в России: узнали, насколько и почему

О подорожании гаджетов и ноутбуков предупредили специалисты

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Стоимость смартфонов и ноутбуков изменится, причем в сторону повышения. Об этом предупредили специалисты, назвав и причину ожидаемого подорожания.

С 1 декабря этого года в России введут введут технологический сбор. Именно с ним связывают возможное повышение цен на электронику.

Техсбор может стать причиной подорожания смартфонов и ноутбуков, заявил экономист Виктор Мангазеев «Известиям».

Базовая ставка техсбора для смартфонов составит 373 рубля, для ноутбуков – 746 рублей. Она может как снизиться до 250 и 500 рублей, так и подняться до 496 и 992 рублей соответственно, отметил эксперт.

По словам экономиста, для электроники за 80-100 тысяч рублей изменения будут незначительными, даже едва заметными. Но в бюджетном сегменте дополнительные 250-500 рублей могут обернуться, как уточняется, подорожанием на несколько процентов. И это для покупателей будет ощутимым.

Из-за техсбора цены поднимутся на 3-6 %, считает Мангазеев. Сильнее всего это почувствуют россияне, покупающие бюджетные смартфоны и ноутбуки.