Вопреки прогнозам сегодня Карелию могут задеть дожди

Осадки ожидаются из-за активно напирающего антициклона

Фото: Петрозаводск говорит

Движущийся с востока антициклон, а также слишком активные циклоны вносят изменения в прогноз погоды. Поэтому и информация синоптиков о том, что день пятницы простоит без существенных осадков, может не воплотиться в реальность.

По данным паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», «прогнозы по осадкам будут туда-сюда немного меняться».

Похоже, из-за этого «туда-сюда» сегодня под вечер жителям некоторых районов придется достать зонтики.

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Так, по обновлённой информации основной дождь вечером, а также ночью, возможно, пройдёт в Пудожском районе, Медвежьегорском и Сегежском округах.

Столицу Карелии может тоже задеть, но совсем немного, уточнили в Сети. Что ж, посмотрим, но будем надеяться на первоначальный, «безосадочный» прогноз. Но зонт приготовим. На всякий случай.