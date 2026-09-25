Разборки бывших закончились уголовным делом в Петрозаводске

Мужчина отобрал гаджет у бывшей девушки

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Петрозаводчанка после неприятно закончившейся встречи с бывшим избранником пошла в полицию, где сообщила, что мужчина у неё открыто похитил смартфон.

Сотрудники уголовного розыска все выяснили и нашли злоумышленника, 30-летнего мужчину. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.

По версии полиции, молодой мужчина после расставания вызвал петрозаводчанку на разговор. Девушка при встрече отказалась его слушать, тогда бывший возлюбленный отобрал у неё мобильный телефон и скрылся.

О том, куда приехать за похищенным гаджетом, он потом написал петрозаводчанке, но девушка к этому моменту уже побывала в полиции.

Ущерб составил 45 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже, уточнили в МВД Карелии.