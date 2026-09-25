Жителям Карелии запретили выбрасывать флаги с кладбищ

Власти Кондопожского района рассказали, как следует содержать государственные флаги в местах захоронений

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Власти Кондопожского района рассказали о правилах, которых должны придерживаться родственники людей, погребенных на почетных захоронениях.

По данным источника, родственники обязаны содержать участки кладбищ в надлежащем состоянии. Это касается и государственных флагов. Так, флаг не должен быть выцветшим или разорванным, также он не должен касаться земли. Необходимо следить и за состоянием флагштоков.

Пришедший в негодность флаг запретили выбрасывать в мусорные контейнеры, оставлять на улице или использовать в бытовых целях. Такой флаг обязали приносить в администрацию района для утилизации.

Ранее сообщалось о том, что мужчина погиб после налета БПЛА в 1500 километрах от границы с Украиной.