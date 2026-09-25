Теплоход «Сигулда» остановит движение по трассе «Кола»

В понедельник, 28 сентября, движение по трассе «Кола» остановится на некоторое время из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным источника, в период с 15:00 до 15:45 по Неве пройдет теплоход «Сигулда». Ради него разведут мост. В это время движение по трассе остановится на 40-м километре.
Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки с учетом указанной информации.
Ранее сообщалось о том, что петербуржцев осудили за взятку и незаконную рыбалку в Карелии.