«Таблетки для похудения» с маркетплейсов довели подростков до больницы

В попытке снизить вес дети отравились БАДами

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Рядом с Карелией выросло число случаев отравления детей «таблетками для похудения».

Так, в этом году в Ленобласти стало больше случаев отравления детей и подростков препаратами для снижения веса. За желанием подростка срочно похудеть часто стоят насмешки и буллинг, и дети сильно переживают из-за внешности.

В первом полугодии в отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи Детской областной больницы поступило девять таких вызовов к несовершеннолетним. Трое подростков долго лечились в стационаре.

Как стало известно, опасные капсулы дети заказывали на маркетплейсах, потом принимали в больших количествах, чтобы быстрее похудеть, пишет издание 47channel.ru со ссылкой на информацию Комитета по здравоохранению Ленобласти.



В некоторых добавках, приобретенных через интернет, выявляли сильнодействующее вещество, которое вызывает учащение сердцебиения, повышение давления и нарушения психики. В отдельных образцах его содержание в 2–3 раза превышало допустимую дозу.



БАДы с неизвестным составом очень опасен для ребенка. Такие препараты могут негативно влиять на сердце, сосуды, нервную систему, обмен веществ и психоэмоциональное состояние несовершеннолетних. Тем более опасно их принимать бесконтрольно и без консультации врача, к тому же сочетая с лекарствами.



Родителей призвали поговорить с ребенком: спросить, не обижают ли его в школе, беспокоит ли его что-то во внешности, а также объяснить опасность «быстрого похудения» с помощью неизвестных таблеток и проверить, какие товары он заказывает в интернете. Можно также обратиться к педиатру, эндокринологу или психологу.



Если ребенок принял неизвестный препарат, надо немедленно вызвать скорую помощь. Лучше сохранить упаковку от него - медикам важна эта информация. Специалисты не советуют вызывать рвоту и давать какие-либо лекарства: следует дождаться врача.