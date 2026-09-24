Психолог рассказала, кто спит хуже и почему

Специалист объяснила, почему любители порядка спят лучше

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Специалист назвала неожиданную причину бессонницы. Так, психолог Ана Герреро Брана рассказала, почему не удается вовремя и нормально уснуть, что сказывается в целом на качестве сна и ночного отдыха.

Необычное заявление прозвучало в ее интервью изданию Hola.

Плохой сон, по ее мнению, может быть из-за беспорядка. Если спальня имеет неряшливый вид, вещи лежат не на своих местах, то это обстоятельство может привести к тому, что человек в такой обстановке будет плохо засыпать.

При этом отсутствие порядка не только в спальне, но и в самом жилище тоже может стать причиной плохого сна.

По мнению психолога, у аккуратных людей – порядок в каждой комнате, в том числе спальне. А чистота, порядок и уют снижают когнитивную нагрузку: мозг не фиксирует беспорядок, ему не нужно обрабатывать лишнее и неприятное – горы одежды, лежащие на разных поверхностях предметы, открытые ящики, стопки бумаг и журналов.

Порядок, по словам психолога, снижает уровень кортизола и вносит спокойствие.

Как еще уточнила Брана, некоторые предметы, которые головной мозг замечает посреди беспорядка, могут напоминать о незавершенных делах. В результате человек испытывает тревогу, досаду, недовольство, которые тоже ухудшают качество сна. Психолог при этом отметила, что уборка не является магическим средством для улучшения ночного отдыха, она, скорее, одна из гигиенических составляющих сна.