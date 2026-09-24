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24 сентября 2026
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Общество

Жителей Карелии пригласили на траурно-торжественное мероприятие

В «Долине героев» перезахоронят останки бойцов
гвоздики
Фото: «Петрозаводск говорит»

Будущее во многом зависит от понимания того, благодаря кому живут нынешние поколения, заявил президент России несколько лет назад. Одно из мероприятий, призванных сохранить историческую память, состоится 3 октября в мемориальном комплексе «Долина героев». Его проведение анонсировали в паблике администрации Питкярантского округа. 

По данным источника, в этот день здесь пройдет перезахоронение останков бойцов-красноармейцев, погибших на территории округа.

Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра. 

Ранее в Пряжинском районе были найдены останки безымянного красноармейца. 

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Стали известны результаты работы дорожников на трассе Р-21 «Кола»

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