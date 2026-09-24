На круизном теплоходе, следовавшем через Карелию, было небезопасно

Претензии были к спасательным средствам и защищенности пассажиров от пожара

Иллюстративное фото: Петрозаводск говорит

Карельская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений на туристическом теплоходе, рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Надзорный орган провел проверку на теплоходе «Волга Стар» и нашел ряд серьезных нарушений.

Было установлено, что на судне нарушались требования пожарной безопасности, а спасательное оборудование не было подготовлено для использования. Кроме того, в каюте теплохода, где путешествовал несовершеннолетний пассажир, отсутствовал детский спасательный жилет.

Карельская транспортная прокуратура заявила о нарушениях и возбудила в отношении круизной компании «Донинтурфлот» административное дело о нарушении требований технических регламентов.

В результате организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Старший помощник капитана теплохода привлечен к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, сообщили в надзорном ведомстве.