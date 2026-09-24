Ребенку сломали позвоночник в школе в российском регионе

В Крыму пятиклассник получил тяжелую травму на уроке физкультуры

Фото "Петрозаводск говорит"

В Крыму ученик пятого класса одной из школ получил компрессионный перелом позвонков на уроке физкультуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, инцидент случился в учебном заведении под Симферополем. Пятиклассник имел проблемы со зрением, поэтому на уроке физкультуры сидел на скамейке и выполнял письменные задания. В какой-то момент к мальчику подбежал одноклассник, оперся руками о его плечи и подпрыгнул, используя друга как опору.

В больнице у мальчика диагностировали компрессионный перелом пяти грудных позвонков. Несколько месяцев он провел дома. А его слабое зрение ухудшилось еще на 20 процентов.

Как рассказала мать школьника, в полиции отказались возбуждать уголовное дело, не усмотрев состава преступления. Сейчас женщина пытается добиться справедливости при помощи юриста.

Ранее сообщалось о том, что девочки жестоко избили одноклассницу в российском городе.