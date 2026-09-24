Трое жителей Карелии неудачно «инвестировали» крупные суммы денег

«Криптоинвесторы» обманули троих жителей Карелии по схожей схеме

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В отделения полиции в Петрозаводске, Медвежьегорске и в Сортавальском округе обратились 67-летняя, 44-летняя и 23-летний заявители. Они сообщили, что стали жертвами мошенников.

Пенсионерка рассказала, что в интернете познакомилась с мужчиной, который предложил покупать и продавать валюту на криптобирже, чтобы получить дополнительный заработок. Женщина внесла 330 тысяч рублей на сторонние счета, но прибыли так и не получила, а лжеинвестор перестал выходить на связь.

В схожей ситуации оказалась 44-летняя женщина. Она «инвестировала» более 1,1 млн рублей. При этом она взяла два крупных кредита.

23-летний житель Сортавальского округа решил пройти обучение навыкам заработка на инвестиционных площадках. «Учитель» обещал новичку передать все свои знания, а также предложил попробовать вложить реальные деньги. Мужчина оформил два кредита на общую сумму 505 тысяч рублей и перечислил их в свой «криптокошелёк». Вывести прибыль не получилось.

В первом и втором случаях возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере, а по третьему – проводится проверка, уточнили в МВД по РК.