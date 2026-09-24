Аномальное тепло нагрянет на Северо-Запад

В ближайшую пятидневку температуры воздуха на Северо-Западе будут значительно превышать норму

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На Северо-Запад в ближайшие дни придет аномальное тепло. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, ее слова приводит ТАСС.

Как отметила синоптик, почти на всей территории европейской части России в ближайшие пять дней температура воздуха будет превышать норму на 6 градусов. Это касается Северо-Запада, части Центрального и Приволжского федеральных округов.

Холоднее нормы может быть в некоторых частях Сибирского федерального округа.

Напомним, сегодня в Карелии обещают до +21 градуса, но дело испортят сильные дожди.