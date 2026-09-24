Этого гостя в Петрозаводске молодежь встретила с интересом

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 24 сентября в 2006 году

фото стопкадр

«Я глубоко убежден, что я гений», - так говорил о себе в середине нулевых ведущий «Соловьиных трелей» на радио «Серебряный дождь» и программы «К барьеру» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые тогда выходили на НТВ. Ровно 20 лет назад писатель, журналист, общественный деятель прибыл в Петрозаводск, и в ПетрГУ состоялась его встреча со студентами.

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В 2006 году Владимир Соловьев впервые приехал в Карелию. По его словам, чтобы народ посмотреть, себя показать – меньше. И так, мол, уже примелькался: «Я раз в неделю пытаюсь поездить по России, чтобы не было ощущения, когда сидишь в Москве, что все именно так, как происходит в столице. Жизнь в России сильно отличается от жизни в столице».

На встрече в университете он сказал: «Никаких кроликов в кармане я не держу». Хотел просто провести беседу с молодежью. А началась она, как и все встречи той осенью, с обсуждения кондопожских событий: «Я вообще считаю, что то, что у вас произошло, совершенно уникально. Потому что это новый этап борьбы, при этом борьбы бандитских формирований, которые прикрываются разными лозунгами, и мы с вами находимся в очень сложном моменте. Я уверен, что 2008-2012 год пройдут как раз вот под этим знаменем нового мирового беспорядка».

Накануне предстоящих выборов в Карелии зал интересовал вопрос о том, какая партия придет к власти, и кто в итоге станет будущим президентом. Варианты были разные, студенты перечислили всех, кого знали. Гость из Москвы, как всегда, блистал остроумием, обсуждая политиков и их работу: «Жириновский умный! Он хорошо понимает, что одно дело говорить «всех повесть-расстрелять», а другое дело хоть что-то осуществить. Поэтому Жириновский умен тем, что никогда не возьмет власть, даже если ему ее будут предлагать». Посмеявшись вволю, обсудив с молодежью все партии и кандидатов, Владимир Соловьев заявил, что Президентом страны может стать хоть «Старик Хоттабыч», мол, без разницы, кто конкретно, ведь личность сама по себе, по его словам, важна только в слаборазвитой стране, а в России просто не хватает слаженности политической системы, а еще элементарной гордости за свою страну.

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А в Городском выставочном зле открылась выставка, посвященная Армении. Напомним: за пару лет до этого Петрозаводск и армянский город Эчмиадзин стали побратимами. На выставке были представлены работы Людвига Давидяна, который давно стал и нашим признанным классиком, и настоящим «карелом», в чем сам с любовью и говорил. А также работы скульптора из Эчмиадзина Григора Григоряна. Кстати, открытие выставки совпало с празднованием 15-летия Независимости Армении.

Скульптурам Григора было тесно в помещении – впервые в истории Выставочного зала экспозиция началась прямо на улице – у дверей были установлены две работы. Армянский художник уже не раз бывал в Петрозаводске – его скульптура ангела украсила набережную, ведь он принимал участие в Международных симпозиумах скульпторов, которые проводили в столице Карелии. На вернисаже он говорил, что именно Петрозаводск вдохновил его на создание всех представленных на выставке композиций. Декоративные скульптуры, графические листы, и композиции в технике масляной живописи Григоряна были полны драматизма. 90-е годы и начало нулевых в Армении, как говорил автор, были не самыми лучшими в ее истории, что и отражалось в его произведениях. Это размышления о смысле бытия, о Боге, о Добре и Зле. «Ангел в цепях», по замыслу автора, стало прямым отражением того, что происходило у него на Родине, да и вообще – во всем мире.

Армянский классик карельской скульптуры – так называли Людвига Давидяна его коллеги по цеху. Произведения этого скульптора украшали улицы и парки нашего города. Памятник маршалу Жукову, Марии Мелентьевой, скульптура «Юность» были всем хорошо известны. А на выставке были представлены его лучшие станковые работы – портреты и камерные композиции.

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Таким было 24 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности