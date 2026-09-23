Избыток витаминов в организме человека опаснее их дефицита

Врач объяснил, чем грозит передозировка витаминами

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Бесконтрольный прием витаминов может навредить организму больше, чем их дефицит. Такое заявление сделал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Например, длительный прием жирорастворимых витаминов A, D, E и K «на всякий случай» увеличивает риск токсических эффектов. Так, избыток витамина D наносит вред почкам, передозировка витамином A вызывает головную боль, изменения со стороны кожи и повреждает печень.

Еременко призвал внимательно изучать состав витаминных комплексов и не принимать их одновременно, поскольку в каждом из них могут содержаться сходные компоненты, в результате чего возникает передозировка.

По словам эксперта, перед приемом витаминов необходимо проконсультироваться с врачом, а в некоторых случаях пройти обследование.