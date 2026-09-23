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Здоровый интерес

Медик рассказала, какие проблемы могут возникнуть из-за недосыпа

Плохой сон может привести к проблемам с щитовидной железой и сердечно-сосудистой системой
мужчина спит за рабочим столом
Фото: Алиса ИИ

Кардиолог Елена Савченкова-Белятно рассказала о том, к каким проблемам со здоровьем может приводить недосып. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила врач, человеку необходимо спать не менее восьми часов в сутки. В случае проблем со сном, как правило, повышается аппетит, могут возникнуть проблемы с лишним весом. Также из-за недосыпа замедляется работа щитовидной железы и выработка тироксина. Это может вести к развитию гипотиреоза и связанным с ним проблемам - метаболическому синдрому, нарушениям в работе сердца и сосудов.

Помимо прочего, плохой ночной сон ведет к дневной сонливости, что чревато когнитивными и обменными нарушениями, повышением уровня стресса, снижением иммунитета.

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