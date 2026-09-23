Пенсионеров-браконьеров будут судить в Карелии

О завершении расследования уголовного дела в отношении двоих фигурантов рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Так, 61-летнего жителя Пряжинского района и 65-летнего жителя Ленинградской области обвиняют в незаконном вылове рыбы группой лиц по предварительному сговору – рыбаки использовали запрещенные орудия лова массового истребления, уточнили в надзорном ведомстве.
Карельская природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.
Уточняется, что в декабре прошлого года мужчины на озере Ведлозеро в Пряжинском районе, используя лодку и запрещенные сети, незаконно выловили 22 судака, в том числе содержащего икру. Причиненный ущерб составил более 73 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования соучастники признали вину в преступлении.
Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.