Студенты ПетрГУ получили стипендии президента и правительства РФ

Аспиранты и студенты карельского вуза отмечены федеральными стипендиями

Фото "Петрозаводск говорит"

Аспиранты и студенты Петрозаводского государственного университета получили стипендии президента и правительства России. Об этом сообщает сайт опорного вуза Карелии.

Так, стипендия президента РФ назначена аспиранту Института лесных, горных и строительных наук Александру Потахину, студентке Института иностранных языков Елизавете Рего и студентке Медицинского института Алине Тюкиной. Все трое отмечены за выдающиеся успехи в учебе и вклад в науку.

Стипендию правительства получили Анна Басалова, Иван Кириллов, Анна Коппалина, Тимур Копырин, Рейно Кузьмин, Максим Павлов и Ярослав Рейкенен.

Отмечается, что стипендиаты проводят серьезные научные исследования, имеют патенты на изобретения, статьи высокого уровня.

Ранее сообщалось о том, что девочка выпала из окна школы в российском регионе.