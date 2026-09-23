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Общество

Студенты ПетрГУ получили стипендии президента и правительства РФ

Аспиранты и студенты карельского вуза отмечены федеральными стипендиями
карельский вуз
Фото "Петрозаводск говорит"

Аспиранты и студенты Петрозаводского государственного университета получили стипендии президента и правительства России. Об этом сообщает сайт опорного вуза Карелии.

Так, стипендия президента РФ назначена аспиранту Института лесных, горных и строительных наук Александру Потахину, студентке Института иностранных языков Елизавете Рего и студентке Медицинского института Алине Тюкиной. Все трое отмечены за выдающиеся успехи в учебе и вклад в науку.

Стипендию правительства получили Анна Басалова, Иван Кириллов, Анна Коппалина, Тимур Копырин, Рейно Кузьмин, Максим Павлов и Ярослав Рейкенен.

Отмечается, что стипендиаты проводят серьезные научные исследования, имеют патенты на изобретения, статьи высокого уровня.

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